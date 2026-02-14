Sopar d’homenatge a Jesús Bometón
Companys de feina i amics van retre homenatge dijous a Jesús Bometón Aguilar amb motiu de la seua jubilació i trajectòria dedicada en els últims anys a l’Aplec del Caragol (Fecoll) i al periodisme local. Bometón ha estat fins fa uns mesos gerent de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol, que avui compta amb més d’un centenar de colles que agrupen més de 16.500 collistes. Com a periodista, Jesús Bometón va desenvolupar vint-i-quatre anys de carrera en mitjans locals com Diari de Lleida, SEGRE i La Mañana.