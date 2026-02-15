ENSENYAMENT
L'experiència dels estudiants amb la IA: “Quan va sortir la usàvem per a tot, crèiem que ningú se n’assabentava”
Afirmen que és una eina d'estudi i que els ajuda a entendre millor els continguts
Isaac, Jordi, Paula i Ana són estudiants de segon de Batxillerat de l’institut Torre Vicens de Lleida. Com la majoria de joves, utilitzen la IA en la seua vida quotidiana. “La utilitzo més a nivell personal que acadèmic. Si tinc algun dubte de qualsevol cosa l’hi pregunto perquè és més ràpid que anar buscant en diferents fonts”, indica la Paula.
Explica que a quart d’ESO sí que va començar a usar-la molt, però es va adonar que “com més la utilitzes menys capaç ets de fer les coses per tu mateixa, perquè és com si la màquina pensa per tu”. “Per això vaig començar a utilitzar-la menys i ara no la uso per fer treballs”, assegura.
L’Ana, en canvi, diu que la fa servir en els dos àmbits. “En el personal, per planificar viatges és molt útil, o quan no sé fer una tasca domèstica em dona solucions ràpides i planificades”, relata, i afegeix que “per a l’institut la utilitzo molt, però no perquè em faci les coses, sinó per aclarir dubtes i, després d’estudiar-me els continguts, perquè em creï targetes interactives i tests autocorrectius per veure on fallo”.
El cas del Jordi és similar. “Per a l’institut hi ha moltíssimes tasques en les quals utilitzo la IA, no perquè em faci un treball, sinó per aprendre a fer tasques. Quan va explotar, la utilitzàvem per a tot perquè ningú se n’assabentava, o així ho crèiem, però amb el temps t’adones que així tu no saps fer les coses i cal aprendre que és una eina i saber usar-la”, argumenta. A nivell personal, l’ajuda “en tasques com cuinar o per fer esport”.
Per la seua part, l’Isaac manifesta que la utilitza “més que res com a mètode d’estudi”. “En les assignatures que són més d’entendre que de memoritzar, el que no entenc m’ho torna a explicar o em dona algun exemple. Introdueixo els apunts de classe a la IA i li pregunto coses partint d’això, així no hi ha errors”, indica.