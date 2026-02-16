FESTES
Carnestoltes a tota velocitat
Una quinzena de ‘vehicles’ participen en la Cursa de Llits que recorre part del Barri Antic i l’Eix Comercial. Alguns amb temàtiques actuals com les balises V16, Renfe o la pesta porcina
Després de la rua multitudinària de dissabte, la ciutat de Lleida va gaudir ahir de la tradicional Cursa de Llits, en la qual una quinzena d’andròmines fabricades a mà van recórrer a tota velocitat part del Barri Antic i l’Eix Comercial.
Les temàtiques dels llits d’alguns equips van apostar per assumptes d’actualitat, com les balises V16 obligatòries per a tots els conductors des d’aquest any, la companyia ferroviària Renfe, la pesta porcina o el robatori del Louvre.
En canvi, d’altres van optar per altres de més clàssiques inspirades en la cultura egípcia o mexicana, per exemple. En qualsevol cas, totes les propostes van omplir de color i humor el recorregut urbà, que va ser seguit per molt públic i al qual no va faltar el Pau Pi.
La carrera va sortir des de la plaça Sant Josep, al costat de l’església de Sant Llorenç, des d’on els participants van baixar empenyent els vehicles a tot ritme pels carrers Lluís Besa i la Palma fins a arribar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), que van envoltar i posteriorment van seguir pel carrer Major fins a la línia de meta, que era a Sant Joan.
Durant el descens, els equips van haver de superar diverses proves per demostrar les seues habilitats, com caminar amb una pilota als genolls, demostrar la seua punteria tirant bitlles o responent preguntes, entre d’altres. En el trajecte també es van trobar un peculiar radar amb un cartell amb el lema per la vostra seguretat i la nostra butxaca.
La plaça Sant Joan també va acollir al matí un espectacle d’animació infantil i, després de la carrera, el Ball de Vermut.
Així mateix, avui està previst celebrar els actes que van ser cancel·lats dijous pel vent. A les 18.00 hores començarà a la plaça de l’Ereta la rua del Centre Històric i mitja hora més tard es donarà inici a la tupinada popular i el pastís de Carnaval al Pati de les Comèdies. A continuació, hi haurà tardeig carnavaler. Dimecres es tancarà oficialment el Carnaval amb l’enterrament de la sardina, al ritme de la Ilerband, i durant l’acte es donaran a conèixer els guanyadors del concurs de carrosses i comparses.
Per la seua part, el barri de la Borderta celebrarà el seu propi Carnestoltes dissabte vinent a la plaça del Mercat i el pavelló.
Tot el cap de setmana ha estat marcat per actes festius relacionats amb el Carnaval en nombroses poblacions de les comarques de Lleida, entre els quals la Penjada del Ruc a Solsona (més informació a la pàgina 37).