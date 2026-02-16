SOCIETAT
Gairebé la meitat de la població laboral jove a Lleida va nàixer a l’estranger
Mentre que els nascuts fora de l’Estat a penes compren el 9,4% dels habitatges
Lleida se situa entre les províncies de l’Estat amb més pes de població nascuda a l’estranger en edats plenament laborals, segons les dades de l’Estadística Contínua de Població de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) a 1 de gener.
En concret, el 46% dels residents d’entre 30 i 34 anys a Lleida han nascut fora de l’Estat. Entre els 35 i els 39 anys, el percentatge també assoleix el 46%, i entre els 25 i els 29 anys, el 44%. Es tracta de xifres que situen a Lleida al nivell de províncies com Barcelona, Girona o Madrid i que multipliquen per més de quatre les registrades en territoris com Còrdova, Jaén o Badajoz, on amb prou feines superen el 10%.
Grup reduït de províncies
Les dades confirmen que Lleida forma part del grup reduït de províncies on la població en edat de treballar és ja estructuralment diversa en el seu origen, especialment en els trams d’edat on es concentra l’activitat econòmica.
En el conjunt de l’Estat, gairebé la meitat de les persones nascudes a l’estranger té entre 30 i 49 anys, però a Lleida aquest pes es tradueix en una presència especialment intensa en les cohorts més joves del mercat laboral. L’elevada presència de població nascuda a l’estranger a la demarcació de Lleida coincideix amb un context d’envelliment de la població autòctona i amb la necessitat de mà d’obra en sectors estratègics del territori, com l’agricultura, la indústria agroalimentària, els serveis o la logística.
D’altra banda, mentre que barris com la Barceloneta, a Barcelona, voregen el 50% de compres d’habitatge en mans estrangeres, la província de Lleida es manté com un dels territoris menys afectats per aquest fenomen a Catalunya, segons les últimes dades del Col·legi de Registradors i de l’ajuntament de Barcelona corresponents a 2025.
En el conjunt de Catalunya, les persones amb nacionalitat estrangera van comprar el 15% dels habitatges. Tanmateix, a Lleida la incidència tot just assoleix el 9,4%.