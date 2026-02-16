El govern espanyol regularà la publicitat d’aliments infantils insans: "és una qüestió de salut pública"
El 91% dels participants en una enquesta creu que s’hauria de prohibir la venda de begudes energètiques a menors de 16 anys
El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha anunciat aquest dilluns que en les properes setmanes farà pública una proposta normativa per regular la publicitat d’aliments insans "que tenen un efecte nociu" en la salut dels nens i adolescents. Bustinduy ha fet aquest anunci en la presentació del Baròmetre sobre la publicitat d’aliments i begudes energètiques elaborat per AECOC Shopperview per a l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), que constata que el 79% de la població espanyola està d’acord en prohibir aquest tipus de publicitat.
"En el dia d’avui a Espanya cada nen és bombardejat amb més de 4.000 anuncis publicitaris de menjar insà a l’any, gairebé 11 al dia només en el medi televisiu. Si comptem altres canals, aquest nombre arriba fins 30 anuncis diaris", ha alertat el ministre. Unes dades, segons Bustinduy, que confirmen que la societat espanyola és plenament conscient del problema que suposa l’exposició dels menors a la publicitat de productes insans, i ha subratllat la importància de protegir la població escolar d’aquest tipus d’anuncis. "A Espanya, un 80% de les nenes, els nens i els adolescents consumeixen aliments i begudes no saludables, però són aquells que estan més exposats amb més freqüència a la publicitat d’aquests aliments, els que els consumeixen en més proporció", ha advertit Bustinduy.
En concret, ha dit, els menors en entorns més vulnerables es veuen més exposats a aquest "bombardeig constant de milers d’impactes d’una publicitat extraordinàriament agressiva, dissenyada específicament per desenvolupar patrons de conducta i comportament que, per la seua edat, moltes vegades no tenen si més no els elements necessaris per poder distingir el contingut publicitari".
Bustinduy ha assegurat que els poders públics tenen l’obligació de garantir un entorn segur per a tots els menors que estan exposats "sense cap tipus de barrera a una sèrie de pràctiques comercials i publicitàries que anteposa el lucre i l’interès privat d’una sèrie d’actors econòmics i comercials a l’interès general". Aquest és l’objectiu que persegueix la nova regulació que Consum vol presentar en les properes setmanes, ha asseverat el ministre, que ha recordat que aquesta acció normativa s’uneix al reial decret de menjadors escolars saludables i sostenibles i al qual busca garantir els més alts estàndards d’alimentació saludable en espais públics com hospitals i residències. "És una qüestió de salut pública", ha conclòs Bustinduy.
Quant als resultats del Baròmetre, la directora de l’Aesan, Ana María López-Santacruz, ha explicat que s’ha elaborat a finals de 2025 a partir de mil enquestes online a persones d’entre 18 i 70 anys responsables de la compra d’aliments a les seues llars. A més que el 79% de la població està a favor de prohibir la publicitat d’aliments no saludables dirigits a menors d’edat, el 50 % dels enquestats creu que la publicitat promou de manera indiferent tant la compra de productes saludables com els no saludables i un 34 % reconeix que la publicitat influeix bastant en les seues decisions de compra. També es detecta un ampli consens social en favor de les restriccions de la venda de begudes energètiques a menors: un 91% creu que s’hauria de prohibir la venda d’aquestes begudes a menors de 16 anys, mentre que el 54% és partidari que es prohibeixi a tots els menors d’edat.
L’estudi assenyala que un 25% de la població espanyola consumeix begudes energètiques, amb una mitjana de 2,1 vegades a la setmana. D’aquests consumidors, un 49 % afirma que pren com a màxim una unitat al dia, mentre que gairebé la meitat (47 %) els barreja sempre o de vegades amb begudes alcohòliques. López-Santacruz ha insistit en la necessitat d’actuar davant la pressió publicitària d’aquests aliments, que són ultraprocessats, amb un alt contingut en greixos, sucres o sal, i que són molt calòrics i poc nutritius, i ha recordat que ja es fa en països com Portugal, Noruega, el Regne Unit, Irlanda o Suècia.