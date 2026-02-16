Després de la rua multitudinària de dissabte, la ciutat de Lleida va gaudir aquest diumenge de la tradicional Cursa de Llits, en la qual una quinzena d’andròmines fabricades a mà van recórrer a tota velocitat part del Barri Antic i l’Eix Comercial. Les temàtiques dels llits d’alguns equips van apostar per assumptes d’actualitat, com les balises V16 obligatòries per a tots els conductors des d’aquest any, la companyia ferroviària Renfe, la pesta porcina o el robatori del Louvre. En canvi, d’altres van optar per altres de més clàssiques inspirades en la cultura egípcia o mexicana, per exemple.
Cursa de Llits del Carnaval de Lleida 2026. Jordi Echevarria
Cursa de Llits del Carnaval de Lleida 2026.
