SOCIETAT
El Pirineu lidera l’augment de sancions ambientals amb 622 denúncies
Els espais naturals de Lleida i el Pirineu s’han convertit en un dels principals focus d’actuació dels Agents Rurals durant el 2025.
El desplegament del Pla de Reforç de la Vigilància ha situat l’Alt Pirineu com el territori amb més denúncies per conductes il·lícites en espais protegits de tot Catalunya, amb un total de 622 sancions, xifra que suposa un increment del noranta per cent respecte a l’any 2024, amb un total de 9.993 actuacions (+128%).
Aquest augment va lligat a una pressió creixent sobre un total de 22 entorns d’alt valor ecològic catalans com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Parc Natural de l’Alt Pirineu o la Serra del Montsec, especialment durant caps de setmana i períodes vacacionals.
Al pla de Lleida amb 1.210 actuacions (+98%) es van sancionar 15 casos (+36%).
El Pla de Reforç ha suposat la mobilització de més d’un centenar d’agents en els 22 espais naturals protegits, amb un pes destacat a Lleida per l’extensió i complexitat del territori.
Al Pirineu, la vigilància s’ha portat a terme de dia i de nit, mitjançant patrulles terrestres i amb el suport de drons i mitjans aeris, essencials per controlar àrees de difícil accés i detectar infraccions en zones allunyades dels nuclis urbans.
Prevenció d’incendis
Les actuacions en prevenció d’incendis forestals també han crescut de forma notable, al passar de 2.279 a 3.570 intervencions en un sol any, una qüestió clau en comarques com el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà o l’Alta Ribagorça, on la combinació de massa forestal i activitat humana eleva el risc.