FESTES
Ple total en la Penjada del Ruc
Un dels actes més multitudinaris del Carnaval a Solsona, protagonitzat per la corredora Núria Picas. Balaguer celebra la Matinal del Congre, la seua rua dedicada als més petits
La Penjada del Ruc de Solsona, un dels actes més concorreguts del Carnaval a la ciutat, es va fer esperar fins diumenge a la matinada, però això no va impedir que centenars d’espectadors abarrotessin la petita plaça del Ruc, així com el carrer del Castell, per no perdre’s la tradició. Aquest any, la corredora de muntanya Núria Picas (Manresa, 1976) va encarnar el paper de Mata-ruc d’Honor i va tirar l’animal fet de cartró. Malgrat el fred, el Ruc va deixar ben mullat el públic amb els seus cèlebres pixats. La nit havia d’acabar amb un concert a la sala polivalent. Quan va despuntar el dia, va tenir lloc una tronada popular a la plaça Major. Des de la plaça de l’Ajuntament, va partir una comitiva d’autoritats, representants d’entitats locals, músics i els gegants de Solsona, presidida pel rei Carnestoltes, fins a la plaça Major. El Carnaval de Solsona –que el 1971 va ser el primer de l’Estat a ser recuperat després de la Guerra Civil i declarat Festa Patrimonial d’Interès Nacional el 1978– és un dels més multitudinaris i rellevants de Catalunya.
Paral·lelament, Balaguer va tancar el seu Carnaval amb la Matinal del Congre, la rua dedicada als petits amb la participació de les associacions familiars dels centres educatius. La rua va ser multitudinària i va omplir de famílies el passeig de l’Estació i la plaça del Mercadal.
Quant als premis, el primer premi de comparses va ser per a 200 anys passen volant del col·legi Vedruna; el segon, per a Master Chef de l’escola Mont-roig; el tercer, per a L’educació no és un circ de l’escola La Noguera, i el quart per a L’educació no és un circ de l’escola Gaspar de Portolà.
En carretes, va guanyar el primer premi l’escola La Noguera, el segon, l’escola Gaspar de Portolà, i el tercer, Entre flors, ales i zum zum de L’Espígol de Gerb.