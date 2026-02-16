La Processó del Puro de Cervera compleix 150 anys a favor de la pau
Els carrers de Cervera van viure ahir una nova Processó del Puro, una tradició que commemora l’atac carlí que va patir la ciutat el 1875. Aquest any, l’acte ha celebrat el seu 150 aniversari des de la primera edició. La particularitat d’aquesta marxa és que, al tractar-se d’una processó laica, els seus participants fan el trajecte de la plaça Major al cementiri fumant-se un puro. Els no fumadors van fer el mateix amb una regalèssia.
Els Campaners van tocar un total de 48 vegades les campanes en record als 48 morts en la batalla entre carlins i liberals. El to antibel·licista de l’acte es va fer patent en la lectura del manifest, una vegada els participants van arribar al cementiri, i el discurs va recordar les víctimes d’aquesta guerra i de tots els conflictes actius al món. La banda del Conservatori va acompanyar musicalment el recorregut.