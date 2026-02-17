INICIATIVES
Gairebé 40 dones en un taller d'aikido a Lleida: “no saps mai quan et serà útil poder protegir-te d’algú”
Les participants, de totes les edats, valoren les habilitats que proporciona per gestionar una situació de perill
Aprendre a desfer-se d’un agressor amb moviments senzills i fluids, aprofitant la força física de l’oponent per desequilibrar-lo i immobilitzar-lo. Aquesta és una de les màximes de l’aikido, un art marcial japonès que des de fa uns anys es pot aprendre al taller d’autodefensa Defensa’t amb la no violència, que organitza la Paeria i que té com a professor Mikel Fernández, president del Club Aikido Lleida. “No és habitual trobar-te en una situació en la qual t’has de defensar d’una agressió però, si es donés el cas, és important saber fer-ho bé. L’aikido et permet desfer-te d’un atacant en només 5 segons. El que supera aquell temps es converteix en una lluita, una cosa que volem evitar tant sí com no”, assegura Fernández, cinturó negre en la disciplina i amb molts anys d’experiència com a professor.
En aquesta edició del taller, la cinquena, s’han inscrit prop d’una quarantena de dones. La formació ha arrancat aquest mes de febrer al pavelló poliesportiu de l’Escola La Mitjana, a Pardinyes, i està previst que continuï fins a finals de maig. Les sessions tenen lloc els dimecres a la tarda en dos horaris: de 17.45 a 19.15 i de 19.15 a 20.45.
“Hi venen alumnes de totes les edats, però el perfil més habitual són dones de 40 o 50 anys”, indica l’instructor. Així mateix, destaca que “cada vegada veig més interessades d’edats entre 12 i 15 anys, una cosa que m’interessa especialment pels casos d’assetjament escolar”. Fins i tot “venen noies joves que en el passat han patit alguna agressió per part de les seues parelles i estan decidides a aprendre”, afirma. A més de treballar la part física, l’aikido “treballa la part mental, com un conjunt”, explica Fernández, que transmet els seus coneixements de manera didàctica i entretinguda, de manera que no falten les rialles.
“No saps mai quan et serà útil poder protegir-te d’algú”
“Fa temps que sentia moltíssima curiositat per provar una disciplina de defensa personal com aquesta, no se sap mai quan ho pots necessitar”, explica l’Azucena, veïna de Lleida, que va acudir dimecres passat al taller per primera vegada gràcies a la recomanació d’una amiga. Allà, va coincidir amb la Mireia, que ja era la seua segona classe i van decidir formar parella de treball. “Vaig pensar que una formació així em podria anar bé. No trobava mai l’oportunitat d’inscriure-m’hi, fins que vaig trobar aquest taller d’aikido”, diu la Mireia. “Està sent molt profitós i didàctic, estem començant amb moviments que poden semblar senzills, però la seua dificultat es troba en la coordinació”, assegura l’Azucena.