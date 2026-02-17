SUCCESSOS
Investiguen el suïcidi d’una menor a Benalmádena
Per si era víctima d’assetjament escolar. Familiars de l’adolescent, de 14 anys, asseguren que rebia atenció psicològica
La Policia Nacional ha obert una investigació en relació amb el suïcidi d’una menor de 14 anys a la ciutat malaguenya de Benalmádena, segons van confirmar fonts properes al cas. Els fets van tenir lloc el cap de setmana i el cos sense vida de l’adolescent va ser trobat diumenge a la matinada. Fonts de la Delegació d’Educació van assenyalar que s’està recollint tota la informació de la situació de l’alumna al centre en el qual estudiava i que, quan se’n disposi, informaran sobre els fets.
Segons van informar diversos mitjans, els pares van manifestar als investigadors que la menor estava rebent atenció psicològica a causa d’una situació de presumpte assetjament escolar que, pel que sembla, patia des de feia cert temps. Aquest extrem és analitzat tant per la Policia com per la Delegació d’Educació. Per la seua part, la consellera de Desenvolupament Educatiu i Formació Professional de la Junta d’Andalusia, María del Carmen Castillo, va defensar ahir la gestió del centre educatiu, assegurant que “treballa bé amb l’alumnat” i aplica els protocols contra l’assetjament i les autolesions, els quals manté activats actualment amb altres estudiants. Tanmateix, va reconèixer que no existia cap expedient obert per a la menor que ha mort: “Farem tot el possible per esbrinar què ha passat”, va assenyalar.