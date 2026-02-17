GASTRONOMIA
La Guia Repsol atorga un nou Sol a un restaurant de Lleida: "seure a la barra per veure en primera fila l’espectacle de cuinar en directe"
La província acumula actualment un total d’onze Sols que estan repartits en una desena d'establiments
La Guia Repsol ha distingit la gastronomia lleidatana amb l’entrega dels seus reconeguts Sols al restaurant Sisè de Lleida. D’aquest establiment, ubicat a l’avinguda de l’Estudi General de Lleida, el certamen destaca l’experiència que proporciona “seure a la barra” per veure “en primera fila l’espectacle de cuinar en directe”, una “opció cada vegada més estesa”, assegura.
La gala d’entrega d’aquests reconeixements va tenir lloc aquest dilluns al Palau Firal i de Congressos de Tarragona i va concedir un total de 12 nous Sols repartits per la geografia catalana. El restaurant Dos Palillos de Barcelona va ser l’únic a sumar el seu segon Sol.
Fins a onze Sols a Lleida
La demarcació de Lleida acumula actualment un total d’onze Sols, que estan repartits en una desena de restaurants, ja que La Boscana, ubicada a Bellvís, té dos guardons. La resta d’establiments que s’han guanyat aquest reconeixement són Carballeira (Lleida), Casa Irene (Arties), El Portalet (Bossòst), Eth Bistró (Vielha), Fogony (Sort), Malena (Gimenells i el Pla de la Font), Er Occitan (Bossòst) i Lo Paller del Coc (Surp, Rialp). Aquests dos últims van guanyar els seus primers Sols en l’edició del certamen de l’any passat.