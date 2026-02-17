El Ranxo de Ponts elabora unes 12.000 racions d'aquest plat tradicional
La festa ha recuperat el Lali-lali, on una comitiva passa per les cases la vigília a buscar els ingredients de l'àpat
Ponts celebra aquest dimarts la festa del Ranxo, l'acte popular més multitudinari del municipi i que posa fi als actes del Carnaval abans de l'inici de la Quaresma. L'organització elabora unes 12.000 racions d'aquest plat tradicional que es reparteixen de manera gratuïta entre els assistents a la celebració.
En total, utilitzen 59 calderes, que es posen a bullir a les sis del matí. La recepta porta, entre altres, pollastre, gallina, botifarra negra, mongetes, cigrons, patates, col, arròs i pasta. Com a novetat, Ponts ha recuperat enguany el Lali-lali, una tradició que té lloc la vigília de Carnaval i on una comitiva passa per les cases a recollir part dels ingredients que es necessiten per elaborar el ranxo.
