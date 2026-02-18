POLÈMICA
Indignació de la comunitat jueva d’Andorra pel Carnaval
La celebració de Carnaval al Principat d’Andorra ha provocat la indignació de la comunitat jueva arran d’un dels esquetxos representats dissabte a la parròquia d’Encamp. En l’escena s’utilitzava la figura del rei Carnestoltes amb la bandera d’Israel al cap, sobre el qual es van fer diversos trets amb escopetes per simbolitzar la situació que es viu a la Franja de Gaza. La representació ha aixecat una gran polèmica entre la comunitat jueva i ha motivat que fins i tot el comú (l’ajuntament) hagi emès un comunicat en nom de la Comissió de Festes per aclarir que la voluntat de l’acció era satírica, en la línia habitual de les representacions de Carnaval, i que en cap cas no tenia la intenció d’ofendre cap comunitat ni religió.
En el text, la Comissió de Festes assenyala que l’escena volia fer una crítica política, en concret sobre el conflicte entre Israel i Palestina i a la figura del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, utilitzant els recursos propis de la sàtira de carnaval.
La comunitat jueva d’Andorra, per la seua part, va reclamar ahir en un comunicat “disculpes formals i públiques” per part del comú d’Encamp i de la Comissió de Festes per organitzar “la vergonyosa funció”. Així mateix consideren que es tracta d’“un insult gravíssim cap a un poble que ha patit molt”.