REFLEXIÓ
Tres propostes d’actualitat, a debat
El quart cicle ‘Diàlegs’ abordarà la inseguretat, els perills de la pseudociència i la consciència més enllà de la mort. Una iniciativa impulsada per l’IEC, la UdL, SEGRE i l’Orfeó Lleidatà
Seguretat i llibertat en la societat actual, són termes compatibles o contraposats? Ciència i pseudociència en una època en què es dubta de la certesa i es viralitza la mentida. La vida i la mort: quines vivències existeixen en el llindar de la mort? Consciència més enllà de la mort? Totes aquestes preguntes encendran els debats de la quarta edició del cicle Diàlegs, l’espai de reflexió i discussió per abordar els grans reptes del present, impulsat de forma conjunta per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Universitat de Lleida (UdL), el diari SEGRE i la Fundació Orfeó Lleidatà.
El cicle, coordinat per Josep Maria Forné, es desenvolupa a l’Espai Orfeó, amb entrada gratuïta malgrat que requereix inscripció prèvia a través dels webs orfeolleidata.cat o segre.com. Xavier Quinquillà (Orfeó), Ramon Sistac (IEC), Núria Casado (UdL), Josep Maria Forné i la directora de SEGRE, Anna Sàez, van presentar ahir aquesta nova edició de Diàlegs, que arrancarà el dimarts vinent, 24 de febrer, amb la sessió Seguretat i Llibertat. Compatibilitat o contraposició? Un debat que es transforma en un diàleg obert. Així ho va destacar Xavier Quinquillà sobre aquest cicle “ja consolidat”, en el qual també “es fomenta la participació del públic. En aquest sentit, Anna Sàez va afegir que “el públic llança sovint preguntes que moltes vegades sorprenen els experts, obrint així visions diferents sobre les qüestions proposades en el debat”.
El cicle Diàlegs seguirà el 10 de març amb la sessió Ciència i pseudociència. Temps de certeses o mentides? i culminarà el 24 de març amb La vida i la mort. Hi ha vida més enllà? Forné va aclarir que aquesta última cita “està allunyada de qüestions esotèriques, ja que es tracta d’abordar la vida i la mort tant des d’un punt de vista mèdic com humanista”. Núria Casado va destacar que el cicle Diàlegs “aborda sempre propostes molt transversals, que preocupen la societat i en les quals el públic pot intervenir, més enllà de les lliçons dels experts convidats en cada sessió”. Ramon Sistac va voler remarcar també la continuïtat d’una iniciativa col·laborativa entre tres institucions i el diari SEGRE.