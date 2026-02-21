SEGRE

Mor una dona en una col·lisió frontal amb un totterreny a Artesa de Segre

L'accident es va registrar divendres a la nit, la víctima és una veïna de Mollerussa de 36 anys

Imatge de la carretera C-26.

Imatge de la carretera C-26.Google Maps

SEGRE REDACCIÓ
Una dona de 36 anys ha mort després de patir una col·lició frontal amb un vehicle totterreny al punt quilomètric 51 de la C-26, a l'altura d'Artesa de Segre. Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit, que també informa que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 22.53 hores d'aquest divendres.

Per causes que encara s'estan investigant, el turisme on viatjava la víctima, AN.B. i veïna de Mollerussa, es va estavellar contra un totterreny. Els cinc ocupants d'aquest vehicle han estat traslladats en estat lleu a l'Hospital Arnau de Vilanova.

A causa del sinistre, es van desplegar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Amb aquesta víctima, ja són 12 les persones que han perdut la vida aquest 2026 a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.

