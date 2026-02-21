TRÀNSIT
Mor una dona en una col·lisió frontal amb un totterreny a Artesa de Segre
L'accident es va registrar divendres a la nit, la víctima és una veïna de Mollerussa de 36 anys
Una dona de 36 anys ha mort després de patir una col·lició frontal amb un vehicle totterreny al punt quilomètric 51 de la C-26, a l'altura d'Artesa de Segre. Així ho ha informat el Servei Català de Trànsit, que també informa que els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 22.53 hores d'aquest divendres.
Per causes que encara s'estan investigant, el turisme on viatjava la víctima, AN.B. i veïna de Mollerussa, es va estavellar contra un totterreny. Els cinc ocupants d'aquest vehicle han estat traslladats en estat lleu a l'Hospital Arnau de Vilanova.
A causa del sinistre, es van desplegar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers i quatre unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques.
Amb aquesta víctima, ja són 12 les persones que han perdut la vida aquest 2026 a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.