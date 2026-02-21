Un psicòleg descarta que la identitat ‘therian’ sigui un trastorn: “És un joc d’identificació”
Un professor de Psicologia assegura que és un joc d’identitat propi de l’adolescència i demana a les famílies que prioritzin el benestar emocional.
El professor de Psicologia de la Universidad Europea de Canarias, Óliver Serrano, afirma que ser ‘therian’ —identificar-se parcialment o totalment amb un animal a nivell psicològic o espiritual— no és cap diagnòstic ni trastorn, sinó una etiqueta que alguns joves utilitzen per definir-se.
En declaracions a Europa Press, explica que el fenomen es dona sobretot en l’adolescència, etapa de construcció de la identitat, i el compara amb les antigues tribus urbanes. “El més important no és la identitat en si, sinó si la persona es troba bé”, assenyala.
Serrano alerta, però, que les famílies han d’estar atentes a senyals com l’aïllament, la baixada del rendiment escolar o les autolesions. També destaca el paper amplificador de xarxes com TikTok, Instagram, YouTube i Facebook, en un context en què el 92,2% dels menors de 12 anys ja té mòbil propi.
