L'amplitud tèrmica de diumenge frega els 20 graus en punts de Lleida, amb una tímida gelada de matinada i temperatura primaveral al migdia
A la Seu d'Urgell es van sobrepassar els 20 graus de màxima i a Lleida ciutat es van assolir els 17,8, segons les dades del Meteocat
L'amplitud tèrmica va superar els 19 graus diumenge passat en punts de la demarcació de Lleida, amb gelades matinals que van contrastar amb registres primaverals al migdia. A La Seu d'Urgell va destacar una diferència amb 19,9 graus entre la temperatura mínima i la màxima, mentre que a la capital lleidatana la variació va ser de 17,5 graus, segons les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dades recollides pel Meteocat mostren com les temperatures mínimes van fregar els zero graus o van quedar per sota en diversos punts de la plana. A Lleida ciutat, amb el punt de mesurament situat a la Femosa, la màxima va assolir els 17,8 graus mentre que la mínima va baixar fins als -0,3 graus. A la Noguera, concretament a Oliola, els termòmetres van marcar una màxima de 14,9 graus i una mínima de -1,6 graus.
Al Segrià, l'estació d'Alguaire va registrar una màxima de 16,6 graus amb una mínima de 3,1 graus. A Mollerussa, al Pla d'Urgell, la màxima va arribar als 16,8 graus i la mínima va quedar en -0,6 graus, confirmant la presència de tímides gelades matinals a la zona.
Registres a les comarques de muntanya
A l'Alta Ribagorça, el Pont de Suert va experimentar una temperatura màxima de 15,9 graus i una mínima de -2,6 graus. La Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, va destacar amb la diferència tèrmica més pronunciada: una màxima de 20,3 graus i una mínima d'0,4 graus, frisant els 20 graus d'amplitud.
A Boí, a la cota 2.500 metres, els valors van oscil·lar entre 9 graus de màxima i 1,9 graus de mínima, mostrant un comportament tèrmic més estable a major altitud, amb una amplitud inferior respecte a les localitats de plana i prepirineu.
Previsió de temperatures primaverals per a la setmana
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta setmana les temperatures es mantinguin per sobre dels valors habituals per a l'època de l'any. La pujada dels termòmetres tindrà el seu pic dimarts i, malgrat el descens tèrmic posterior, la sensació podria ser primaverenca fins al cap de setmana, segons indiquen les previsions oficials.
Per a dimarts, el Meteocat anticipa a Lleida un cel assolellat amb núvols mitjans i alts, amb possibilitat que es formin algunes boires al matí de manera local. Les temperatures màximes i mínimes experimentaran un ascens a la plana de Lleida, amb pocs canvis al Pirineu, i valors que oscil·laran entre els 20 i 22 graus centígrads en general. Els vents bufaran fluixos de sud.
Condicions meteorològiques per a dimecres
La jornada de dimecres presentarà predomini del cel poc ennuvolat, amb alguns núvols mitjans i alts. Els vents bufaran variables fluixos i les temperatures mínimes registraran pocs canvis. Pel que fa a les màximes, es mantindran sense canvis o experimentaran un lleuger ascens, rondant els 20 graus centígrads a la demarcació lleidatana.