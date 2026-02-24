OBITUARI
Mor als 78 anys el periodista, escriptor i guionista Gregorio Morán
El periodista i escriptor Gregorio Morán, autor d’obres com Adolfo Suárez, historia de una ambición, articulista a La Vanguardia i guionista del film de J.A Bardem Siete días de enero, va morir ahir a Barcelona als 78 anys d’edat. Autor que no deixava indiferent, inconformista, implacable, Morán va escriure a La Vanguardia fins l’any 2017, quan va dir que li havien “censurat”un article. Aquest mateix diari va donar a conèixer ahir la seua mort i va destacar que aquest coincidia amb una data com la del 23 de febrer, ja que Morán es va endinsar en la Transició amb obres com El precio de la Transición, que va publicar el 1991.Nascut a Oviedo el 1947, encara que feia anys que vivia a Barcelona, va estudiar a Madrid i París i durant uns anys va ser un activista antifranquista, així com periodista d’investigació i col·laborador, a partir dels anys setanta, de diversos mitjans de comunicació.