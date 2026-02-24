INICIATIVES
Troballes recull més roba
L’empresa de Càritas Diocesana va gestionar 785.686 quilos de tèxtil el 2025. Evita fins a 20.000 tones de CO2 i estalvia milions de litres d’aigua
Troballes, l’empresa d’inserció de Càritas Diocesana de Lleida, va gestionar l’any passat la recollida de 785.686 quilos de roba en vuitanta municipis, una xifra que representa un increment del 8,3% respecte al 2024 i confirma una tendència de creixement sostingut al territori. Així mateix, l’augment es va registrar a diverses comarques com a l’Alta Ribagorça (+14,6%), les Garrigues (+7,25%) i el Segrià, sense la capital (+9,8%). A Lleida ciutat, van ser més de 340 tones.
Impacte ambiental rellevant
L’empresa destaca que la reutilització del tèxtil recollit té un impacte ambiental rellevant. A partir dels 785.686 quilos, s’estima un estalvi d’entre 6.000 i 8.000 milions de litres d’aigua. Aquesta xifra, assenyala, equival a aproximadament més de 130 milions de dutxes domèstiques o l’aigua necessària per omplir més de 2.500 piscines olímpiques.
Quant a les emissions, la gestió del tèxtil ha permès evitar prop de 20.000 tones de C02, associades principalment a la producció de roba nova, al consum energètic i al transport internacional del sector. Aquest estalvi és comparable amb fer la volta al planeta amb un vehicle de combustió més de 4.000 vegades o la capacitat d’absorció de prop d’un milió d’arbres. Troballes recorda que als contenidors de roba es pot dipositar tant tèxtil en bon estat com peces que ja no són reutilitzables i valora que se separin per facilitar la classificació.
A la seua pàgina web (www.troballes.org), les persones interessades poden consultar la ubicació dels contenidors de recollida de roba situades en diferents comarques.
El servei de reciclatge genera set llocs de treball d’inserció
■ L’activitat de reciclatge tèxtil genera directament set llocs de treball d’inserció per a persones en situació de vulnerabilitat del territori, assenyalen des de Troballes. En el conjunt de la seua activitat, l’entitat genera més d’una vintena de llocs de treball, la qual cosa, remarca, consolida “un model que transforma residus en oportunitats i que combina impacte ambiental i justícia social”.