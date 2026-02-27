ON ANEM
Almacelles celebra aquest cap de setmana la Festa de l'Aigua amb quatre dies plens d'activitats
El programa inclou concerts de Band The Cool i Mazinger Band, trobada gegantera, desfilada de carrosses i matinal de vehicles 4x4
Almacelles engega aquest divendres 27 de febrer la Festa de l'Aigua, quatre jornades festives que combinen música en directe, tradicions populars i espectacles familiars. El programa arranca amb el toc de campanes al migdia i s'estén fins dilluns 2 de març, amb propostes per a tots els públics que tenen com a eix central la sala polivalent del municipi.
La programació musical destaca pels concerts de Band The Cool aquest divendres, acompanyats de la sessió Flaix FM amb els DJ Sergi Domene i Héctor Ortega. Dissabte serà el torn de Mazinger Band amb DJ Joseph i DJ Maax, mentre que diumenge i dilluns les orquestres Junior's i Montgrins oferiran balls populars. Paral·lelament, el sopar popular de divendres nit reunirà desenes de veïns a la sala polivalent, amb reserves prèvies per 7 euros.
El bloc tradicional inclou la 70a desfilada de carrosses aquest diumenge a les 17.00 hores per les rambles d'Almacelles, acompanyada del 13è concurs de comparses que acostuma a congregar una vintena de grups participants. Prèviament, a les 12.00 hores, se celebrarà el 46è concurs nacional de colles sardanistes a la plaça de la Vila, amb la interpretació de la Jovenívola d'Agramunt.
Dissabte a les 17.00 hores tindrà lloc la trobada gegantera a la plaça de la Vila, consolidada des de l'any passat, que comptarà amb l'acompanyament dels grallers d'Almacelles. El mateix dia, a les 12.00 hores, l'espectacle familiar Superballaruga de 3/4 de 15 animarà els més petits a la sala polivalent. Dilluns, la proposta infantil serà el Torrishow de La Raspa a la sala Arca.
Diumenge al matí, el circuit de la Mina acollirà la concentració de vehicles 4x4 des de les 09.00 hores, una activitat que mobilitza els aficionats al motor de la comarca. A la mateixa hora, la pista de l'antiga residència d'avis serà escenari de la tirada de bitlles entre equips d'Almacelles i pobles del Segrià. També arrancarà el XXXI Concurs de Pintura Ràpida Vila d'Almacelles, amb una categoria infantil i juvenil, amb exposició posterior al centre cultural el Casal.
Divendres a les 19.30 hores es farà el lliurament del guardó Almacellenc de l'any 2025 i la menció Melcior de Guàrdia al Museu d'Arquitectura i Urbanisme (MAU). Aquest mateix espai inaugurarà dissabte a les 18.30 hores l'exposició Dins i fora, de Miriam Espurz. Pel que fa a les arts escèniques, dissabte a les 20.00 hores la sala Arca acollirà l'espectacle teatral Tal faràs, tal trobaràs? d'El Celler d'Espectacles, descrit com una sàtira d'ultratomba.
Dilluns 2 de març, festivitat local, el programa inclou la missa major a les 11.00 hores a l'església de la Mercè. A les 12.00 hores està prevista la inauguració de les noves habitacions de la residència de la gent gran. Durant tot el dia, les firetes tindran un preu únic de 2,5 euros. La jornada tancarà amb el ball de tarda nit amb l'orquestra Montgrins a la sala polivalent, després del concert de les 17.00 hores.
Horaris complets: