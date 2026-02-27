La NASA ajorna fins el 2028 la tornada de l’ésser humà a la Lluna
L’agència espacial nord-americana afegeix la missió Artemis III el 2027 com a prova abans de l’aterratge definitiu
L’agència espacial nord-americana ha posposat fins el 2028 la tornada de l’ésser humà a la Lluna després de més de cinc dècades des de les últimes missions Apol·lo. La NASA ha anunciat a més la incorporació d’una nova missió de prova, denominada Artemis III, programada per al 2027, que servirà com a preparació final abans de l’aterratge tripulat.
Els responsables de l’agència han comunicat la decisió en roda de premsa aquest divendres, després de detectar un problema amb el flux d’heli cap a l’etapa superior del coet SLS (Sistema de Llançament Espacial). Aquest contratemps ha obligat a retardar el llançament d’Artemis II i, en conseqüència, a reconfigurar tot el calendari del programa lunar.
L’agència justifica aquests canvis argumentant que està incrementant la freqüència de les seues missions sota el programa Artemis per complir l’objectiu d’establir una presència duradora a la Lluna. L’estratègia inclou estandarditzar la configuració dels vehicles, incorporar aquesta missió addicional en 2027 i, posteriorment, realitzar almenys un aterratge en superfície cada any.
Nova missió de prova en òrbita terrestre
Mentre els equips ultimen els preparatius per al llançament d’Artemis II en les properes setmanes, la missió Artemis III es dissenyarà per provar sistemes i capacitats operatives en òrbita baixa terrestre. Aquesta fase servirà com a preparació definitiva per a l’aterratge d’Artemis IV, ara previst per a 2028.
La nova missió contempla un coblament amb un o ambdós mòduls d’aterratge comercials desenvolupats per SpaceX i Blue Origin. Es duran a terme proves en l’espai dels vehicles acoblats, verificació integrada dels sistemes de suport vital, comunicacions i propulsió, a més d’assajos amb els nous vestits d’Activitat Extravehicular (xEVA).
L’administrador de la NASA, Jared Isaacman, ha declarat que "la NASA ha d’augmentar la velocitat de vol de forma segura i executar la política espacial nacional del president. Amb la competència creïble del nostre adversari geopolític més gran, que augmenta cada dia, necessitem avançar amb més rapidesa, eliminar retards i assolir els nostres objectius". Isaacman ha destacat que incrementant la velocitat de vol i avançant cap als objectius de forma lògica i gradual és com van aconseguir "el gairebé impossible" el 1969 i és com ho tornaran "a aconseguir".
Objectiu: presència permanent a la superfície lunar
El programa Artemis marca el retorn a la Lluna després de més de 50 anys, quan en la dècada dels 60 la NASA va desenvolupar el programa espacial tripulat Apol·lo, que va finalitzar el 1972. Tanmateix, el plantejament actual difereix substancialment de l’enfocament d’aquella època.
A diferència del programa Apol·lo, en el que els astronautes van romandre a la superfície lunar al voltant d’una quinzena de dies en total, Artemis té la finalitat que l’ésser humà aprengui a viure i a treballar durant llargs períodes en un altre món. L’objectiu inclou aprendre a explotar recursos lunars i crear una infraestructura permanent denominada Gateway, dissenyada per a un mínim de 15 anys.
La missió Artemis II serà la primera tripulada del programa, transportant quatre astronautes en un viatge al voltant de la Lluna. La tripulació està composta pels astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, juntament amb l’astronauta de l'Agència Espacial Canadiense Jeremy Hansen. Per primera vegada en la història espacial, viatjaran a la Lluna una dona, una persona negra i una persona no nord-americana.