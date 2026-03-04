EQUIPAMENTS
Barnahus de Lleida, sense fons europeus i n’espera de Loteries
El Govern assegura que no eren suficients per als cinc projectes en marxa
La casa definitiva que acollirà el servei d’atenció a víctimes de violència sexual menors d’edat, basada en el model Barnahus, situada a Lleida ciutat es farà finalment amb finançament del fons social de Loteries adscrit al departament de Drets Socials i no amb els fons europeus que tenia assignats. Així es recull en una resposta parlamentària de la titular de la conselleria, Mònica Martínez Bravo, a una pregunta de la diputada d’ERC Montse Bergés. Aquest servei es troba ara mateix en una ubicació provisional, a Ciutat Jardí, malgrat que la casa definitiva estava prevista que es comencés a construir a començaments del 2023 en un solar cedit per la Paeria a la Bordeta.
En la resposta, Bravo assenyala que al principi el projecte estava inclòs en els fons europeus procedents del Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència (MRR), però posteriorment es va decidir traspassar-ne el finançament als fons de Loteries de Catalunya, la recaptació de la qual es destina a projectes socials. Fonts de la conselleria van assenyalar ahir a aquest diari que els fons europeus no eren suficients per finançar les sis cases que volia fer el departament i es va decidir que algunes comptessin amb fons propis o de Loteries, com és el cas de la casa de Lleida.
En la mateixa resposta, la conselleria assenyala que aquest canvi ha suposat la modificació del Programa d’Encàrrec d’Actuacions d’inversions amb Infraestructures.cat, aprovada el passat 18 de novembre del 2025 per iniciar els tràmits de licitació de les obres. Drets Socials assenyala que, malgrat no tenir data encara, “estem treballant per agilitzar les gestions necessàries i avançar en els tràmits pendents perquè puguin començar tan aviat com sigui possible”. Assegura que la quantia dels fons MRR s’han reassignat a la despesa d’uns altres cinc projectes de Barnahus previstos, entre els quals el de la Seu, amb unes obres que, segons van confirmar des de Drets Socials, ja han començat.
Atesos 264 casos d’abús infantil en un any a Lleida i la Seu d’Urgell
■ Les cases Barnahus de Lleida i la Seu d’Urgell van atendre l’any passat un total de 264 casos de menors víctimes d’abusos sexuals. A aquests caldria afegir els 334 casos que s’havien registrat en els dos serveis entre febrer (mes en què van començar a ser operatius) i desembre del 2024. Per vies d’entrada a aquest servei d’atenció, tant els cossos de seguretat, com Educació i Sanitat informen del mateix percentatge, un 20% cada un. També es van notificar des de la direcció general de Prevenció i Protecció de la Infància i l’Adolescència, entitats, serveis socials o Justícia, entre d’altres. A la casa de Lleida es van atendre 198 casos de nens i adolescents que haurien patit violència sexual. A la de la Seu, el 2025 es van registrar un total de seixanta-sis casos.