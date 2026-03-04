Hisenda ho confirma: aquestes són les persones amb assegurança de llar que podran deduir més de 1.000 euros a la Renda el 2026
Els propietaris amb hipoteca firmada abans del 2013 i assegurança vinculada podran aplicar aquest avantatge fiscal a la campanya de l’IRPF
L’Agència Tributària ha ratificat que els propietaris amb assegurança de llar vinculada a la seua hipoteca podran aplicar una deducció de fins 1.356 euros en la declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2025. Aquest avantatge fiscal és reservat per a aquells contribuents que van adquirir el seu habitatge abans de gener de 2013 i mantenen actiu el préstec hipotecari amb l’entitat financera que els va concedir el crèdit inicial.
La campanya de l’IRPF per a l’exercici fiscal de 2025 arrancarà el proper 8 d’abril, data en la qual els contribuents amb rendiments íntegres superiors a 22.000 euros anuals hauran de presentar la seua declaració. També estaran obligats els qui hagin percebut més de 15.876 euros amb diversos pagadors durant l’any. El resultat final de la liquidació tributària dependrà de les deduccions que cada declarant pugui incorporar segons les seues circumstàncies personals i patrimonials.
Entre les desgravacions més destacades figura la relacionada amb l’assegurança de la llar, que permet reduir la càrrega fiscal d’aquells propietaris que compleixen les condicions establertes. Aquesta deducció forma part dels avantatges fiscals per inversió en habitatge habitual que continuen vigents al marc normatiu actual, malgrat que van ser eliminades per a les compres posteriors a 2013.
Condicions per beneficiar-se de la desgravació de l’assegurança
Per accedir a aquest avantatge fiscal, els contribuents han de reunir una sèrie de requisits específics. En primer lloc, l’habitatge s’ha d’haver comprat abans de gener de l’any 2013, límit temporal que marca l’elegibilitat per a les deduccions per inversió en habitatge habitual. A més, resulta imprescindible que l’assegurança estigui vinculada a una hipoteca activa i que hagi estat contractat amb la mateixa entitat financera des de l’origen del préstec.
La base màxima anual deduïble per inversió en habitatge ascendeix a 9.040 euros. Sobre aquest import, el contribuent pot aplicar un 15% de deducció, la qual cosa dona una quantitat màxima de 1.356 euros. Es pot assenyalar que l’assegurança de la llar s’integra dins de les deduccions relacionades amb la hipoteca, però no és possible desgravar la totalitat de l’import abonat per la pòlissa.
Quina part de l’assegurança pot desgravar-se
Únicament resulta deduïble la part de l’assegurança associada directament a la hipoteca, que habitualment cobreix el valor de l’habitatge davant sinistres de caràcter greu com incendis o danys estructurals. Les cobertures addicionals per danys menors, responsabilitat civil o altres conceptes complementaris queden excloses de la base deduïble. Aquesta limitació respon al criteri que només les despeses vinculades directament a la inversió en habitatge habitual generen dret a deducció fiscal.
Altres avantatges fiscals en la declaració de la Renda
Aquesta deducció s’emmarca en un context en el qual l’Agència Tributària manté diversos beneficis fiscals relacionats amb l’habitatge i les càrregues familiars. A la present campanya continuen vigents altres deduccions importants, com la destinada als qui conviuen amb ascendents grans a l’habitatge habitual, que pot assolir fins 2.500 euros anuals per a famílies que atenen persones majors de 75 anys, sempre que es compleixin els requisits de convivència i ingressos establerts per la normativa tributària.