FORMACIÓ
Lleida aconsegueix tres medalles en unes olimpíades d’FP
Lleida va sumar tres medalles en el SpainSkills, les olimpíades estatals de Formació Professional celebrades el cap de setmana passat a Madrid. Èric Ortega, alumne de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida (Eschotur), va obtenir la medalla d’or en Fleca i representarà Espanya en l’EuroSkills 2027, a Düsseldorf, i en el WorldSkills 2027 de Shanghai. Per la seua part, David Ruiz, també alumne d’Eschotur Lleida, va aconseguir el bronze en Cuina després de proclamar-se campió del CatSkills. Mentrestant, Aurembiaix Gabernet, de l’Institut Guindàvols, va aconseguir la plata en Tecnologia de la Moda. El centre també va estar representat per Mihai Teodor Olteanu i Paulo Rodes, que van participar en les competicions de Fontaneria i Calefacció, i Refrigeració i Aire Condicionat, respectivament. Valorar la Formació Professional, reforçar la qualitat dels estudis i connectar els estudiants amb les empreses del sector són els objectius del SpainSkills, competició que també actua com a plataforma d’intercanvi entre docents, empreses i alumnat per fomentar l’actualització tècnica.