Augmenten els casos de càncer de pulmó en no fumadors: els científics troben una raó
La contaminació de l’aire s’identifica com un factor de risc clau en l’augment de l’adenocarcinoma de pulmó en no fumadors
Els científics de tot el món estan preocupats pel creixent nombre de diagnòstics de càncer de pulmó en persones no fumadores. Segons les dades alarmants publicades a la revista The Lancet, la proporció de casos en no fumadors està augmentant, especialment l’adenocarcinoma de pulmó. L’Agència Internacional per a la Investigació del Càncer ha constatat que el 2022 més d’1,5 milions d’homes i més de 900.000 dones van ser diagnosticats amb aquesta malaltia a nivell mundial.
El càncer de pulmó s’ha associat tradicionalment amb el tabaquisme. Tanmateix, els investigadors defineixen els no fumadors com aquelles persones que han fumat menys de 100 cigarros en tota la seua vida abans del diagnòstic. "Mentre el nombre de fumadors continua disminuint a molts països del món, la proporció de casos de càncer de pulmó en persones que mai no han fumat està augmentant", afirmen els científics. El càncer de pulmó en no fumadors s’ha convertit en la cinquena causa de mort per càncer a nivell global.
Els investigadors van identificar la contaminació de l’aire com la principal causa de l’augment de casos de càncer de pulmó en no fumadors. La contaminació ambiental és especialment alta a la Xina i els països d’Àsia Oriental. A Alemanya també s’han mesurat nivells elevats de partícules fines, considerades desencadenants del càncer de pulmó. La contaminació ambiental global representa així un repte significatiu per a la salut pública.
Què és l’adenocarcinoma de pulmó?
L’adenocarcinoma és un canvi maligne en el teixit que s’origina a les cèl·lules del pulmó que produeixen la pel·lícula d’humitat als alvèols pulmonars. Segons t-online.de, només al voltant d’un de cada cinc pacients sobreviu els primers cinc anys després del diagnòstic. Tanmateix, els grups de risc per al càncer de pulmó estan canviant. Cada vegada més no fumadors, especialment dones i la població asiàtica, es veuen afectats per aquesta malaltia.
Mesures per prevenir el càncer de pulmó
Els resultats de la investigació subratllen la importància de la qualitat de l’aire per a la salut pública. Es necessiten més estudis per comprendre millor els efectes de la contaminació atmosfèrica en la salut i desenvolupar mesures eficaces per reduir la contaminació. Algunes accions clau inclouen:
- Reduir les emissions industrials i del trànsit
- Promoure l’ús d’energies netes i renovables
- Fomentar el transport públic i la mobilitat sostenible
- Millorar l’eficiència energètica en edificis i cases
- Conscienciar la població sobre els riscos de la contaminació de l’aire
Aquestes mesures no només ajudarien a prevenir el càncer de pulmó, sinó que també tindrien un impacte positiu en la salut general i el medi ambient.
Símptomes del càncer de pulmó
Segons la Societat Alemanya del Càncer, el càncer de pulmó, també conegut com a carcinoma bronquial, es refereix a tumors malignes que s’originen en el teixit pulmonar. A Alemanya, el càncer de pulmó és una de les malalties malignes més comunes. És el segon càncer més freqüent en homes i el tercer en dones. Les taxes de nous casos estan augmentant ràpidament en les dones, mentre que en els homes han anat creixent més lentament des de la dècada de 1980.
Alguns dels símptomes comuns del càncer de pulmó inclouen:
- Tos persistent o que empitjora
- Dolor al pit
- Dificultat per respirar
- Ronquera
- Pèrdua de pes inexplicable
- Fatiga
- Infeccions respiratòries recurrents