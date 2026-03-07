Intenta segrestar una menor a la sortida d’un centre socioeducatiu a Eivissa
L’home, que ha estat detingut, va abordar la víctima al carrer i la va convidar a anar al seu cotxe amb la promesa de donar-li llaminadures
La Policia Nacional ha detingut un home a la ciutat d’Eivissa per suposadament intentar segrestar una menor a la sortida d’un centre socioeducatiu.
Els fets van succeir la tarda de dijous passat, quan l’home va abordar la víctima al carrer i la va convidar a anar al seu cotxe amb la promesa de donar-li llaminadures.
Davant de la seua negativa i el seu intent de fugida, el sospitós la va agafar de l’avantbraç mentre insistia que anés amb ell i no digués res a ningú, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia de les Balears.
La menor va aconseguir escapolir-se i refugiar-se a l’interior d’un supermercat, on va demanar ajuda a les persones que es trobaven allà.
Diversos veïns de la zona que estaven comprant, en escoltar el que havia succeït, van anar a la recerca de l’home. Encara que va intentar fugir i es va produir un forcejament, finalment van aconseguir retenir-lo.
Poc després van arribar els agents de la Policia Nacional, que van brindar assistència sanitària a la menor i van localitzar la seua mare per garantir la seua protecció.
El sospitós, de nacionalitat espanyola, va ser arrestat com a supost autor d’un delicte de detenció il·legal. L’autoritat judicial li va imposar una ordre d’allunyament respecte de la víctima.