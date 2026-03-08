Educació intergeneracional per combatre discriminació per edat
L’edatisme afecta més les dones, joves i grans
L’edatisme és la discriminació per qüestió d’edat. El pateixen tant els joves com les persones grans. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), inclou estereotips, prejudicis i pràctiques discriminatòries que impacten en l’ocupació, la salut i la participació social. Però si hi ha un col·lectiu que és víctima d’aquesta doble discriminació (d’edat i de gènere) és la dona.
Fidel Molina-Luque, catedràtic de Socioliogía de la UdL, assenyala que aquesta discriminació “fa que l’experiència de la dona en l’àmbit laboral no es tingui tant en compte, que es classifiqui en sectors de cures i que la seua salut física sigui pitjor, fins i tot amb més risc de solitud no desitjada”. Així mateix, recorda que al comptar, de mitjana, amb sous més baixos, també tenen més risc de pobresa.
Tanmateix, aquesta discriminació per edat, assenyala Molina-Luque, també afecta les joves al perpetuar-se un model de societat patriarcal, amb etiquetes i estereotips. Sobre això, recorda que els joves també pateixen nivells preocupants de solitud no desitjada, amb la problemàtica del suïcidi.
Per revertir aquesta situació, el sociòleg defensa el concepte d’educació social “amb majúscules”, potenciant la relació intergeneracional per a la sostenibilitat humana. “L’educació profigurativa és un model basat en l’aprenentatge mutu i la col·laboració entre joves i grans”, destaca Molina-Luque.
Això ajudaria a acabar amb la “bretxa” entre generacions i connectar-les a través de l’experiència. “Tot i que encara queda per molt per fer, s’està avançant”, remarca.