8 DE MARÇ
Els Mossos registren gairebé 28.000 denúncies per violència masclista el 2025
Més de la meitat per casos en l'àmbit de la parella
Els Mossos d'Esquadra van registrar el 2025 un total de 27.763 denúncies per violències masclistes en l'àmbit de la parella, en l'àmbit familiar i en relació amb violències sexuals.
Actualment, el cos policial fa seguiment de 24.044 víctimes, un 76% d'aquestes disposen d'una mesura judicial de protecció vigent. Més de la meitat (53%) de les víctimes eren per casos de violència masclista en l'àmbit de la parella. La resta són amb motiu de violència masclista, agressions sexuals, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, d'il·lícits penals motivats per l'odi i la discriminació, i de tràfic d'éssers humans.
El 31 de desembre del 2025, 151 dones tenien protecció policial, de les quals, 135 estaven en risc mitjà, 8 en risc alt i 8 més, molt alt. Durant tot l'any, es van activar 1.472 proteccions policials, cosa que representa un increment del 26% respecte al 2024.
Al llarg del 2025, es van registrar 16.842 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella, xifra que representa un descens del 2% si es compara amb l'any anterior. No sobtant això, si s'analitzen les dades de fa deu anys, han augmentat un 26%.
Del global de denúncies en l'àmbit de la parella, en un 36% es tractava de casos de maltractament en l'àmbit de la llar, un 20% per amenaces, 17% per trencament de condemna i un 3% per violència física o psicològica habitual. Així mateix, el 5% eren per violència sexual dins de la parella (828). D'aquestes, el 5% (38) corresponen a agressions sexuals contra menors de 16 anys.
Pel que fa a la violència digital, han augmentat un 30% el nombre de denúncies. Segons els Mossos, els agressors troben en l'espai digital unes facilitats que no tenen fora de la xarxa: l'anonimat, la possibilitat d'utilitzar perfils falsos i, en general, una sensació d'impunitat que permet que alguns usuaris mostrin un nivell d'hostilitat molt superior al que tindrien en un espai físic.
També s'han incrementat les denúncies per agressions sexuals amb penetració (+16%), les temptatives d'homicidi (+16%) i la violència indirecta als fills (+9%).
En total, la policia va atendre 15.647 víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella, de les quals, el 5% eren menors d'edat. Així mateix, es van detenir o investigar 14.268 autors, la majoria dels quals (99%) eren adults. A la meitat els van arrestar.
Violència masclista en l'àmbit familiar
Quant a les denúncies de violència masclista en l'àmbit familiar, se'n van instruir 7.758. En 4.163 dels casos la víctima era una nena o dona i, l'autor, un home del seu nucli de convivència. Les tipologies més habituals van ser: maltractaments (50%), trencament de condemna (12%), amenaces (11%) o violència física o psicològica habitual (8%).
Es van comptabilitzar 4.606 víctimes d'aquesta mena de delicte, de les quals el 15% eren nenes o adolescents. Entre les menors d'edat, la franja amb més incidència és la de 6 a 11 anys. Tot i això, els Mossos ressalten que l'increment més destacat s'ha registrat en la franja dels 0 als 5 anys, amb un augment del 10% respecte al 2024.
Els agents van detenir o investigar 3.446 autors, el 95% dels quals eren adults. La resta eren menors i representen un augment del 22%, en comparació amb les xifres de fa un any.
Més agressions sexuals a menors de 16 anys
Al llarg de l'any passat, també es van comptabilitzar 3.163 denúncies per violència sexual masclista, cosa que representa un increment del 4%. Del total de casos, un 26% van ser agressions sexuals sense penetració i sense violència o intimidació; un 20% per agressions amb penetració i violència o intimidació, i un 14% per agressions sexuals amb penetració sense violència o intimidació.
El cos policial destaca que han crescut les agressions sexuals a menors de 16 anys amb penetració sense violència o intimidació en un 14% (de 189 a 216); i els delictes per exhibicionisme (+30%).
En el còmput global, es van atendre 4.230 víctimes, de les quals el 31% eren menors d'edat. De fet, entre els menors, la franja més afectada és la de 12 a 17 anys, amb un 67% de les denúncies. Pel que fa a les adultes, la franja més victimitzada és la de 18 a 30 anys (46%).
Per aquests fets, els agents van detenir o investigar 3.555 autors, el 92% dels quals són majors d'edat. Gairebé la meitat (45%) van ser arrestats.
Onze feminicidis el 2025
Quant als feminicidis, es van registrar onze casos. D'aquests, set en l'àmbit de la parella. Només una d'aquestes víctimes havia presentat denúncia prèvia i disposava d'una ordre de protecció vigent. A més, en quatre dels set casos, l'autor comptava amb antecedents per delictes violents o contra el patrimoni.
Els quatre feminicidis restants es van donar en l'àmbit de la violència familiar. En la meitat dels casos hi havia trastorns mentals diagnosticats i/o consum d'estupefaents. Tres dels quatre detinguts tenien antecedents.