8 DE MARÇ
Eugènia Revilla, professora a la UOC: “El repte és garantir la igualtat en entorns tecnològics nous”
Explica les dificultats i biaixos dels processos de selecció fets amb Intel·ligència Artificial
La professora Eugènia Revilla, dels estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, explica a SEGRE el fet que en un procés de selecció s’utilitzin sistemes d’IA no deixa les persones candidates sense protecció jurídica.
Tanmateix, destaca que el repte principal és la dificultat pràctica d’identificar quan s’ha produït una discriminació. “Molts d’aquests sistemes funcionen amb algoritmes opacs, de vegades coneguts com caixa negra, que no permeten conèixer amb facilitat quins factors han influït en la decisió final”, alerta.
Societat
La IA no és feminista
Laura García
Una opacitat, afegeix l’experta, a la qual se suma el fet que els algoritmes es basen en dades històriques del mercat laboral, que poden reflectir desigualtats prèvies i reproduir determinats biaixos si no es controlen adequadament.
En aquest sentit, assegura que el repte rau a assegurar que els principis d’igualtat i de no-discriminació, presents en el dret existent, es mantinguin efectius també en un entorn cada vegada més digitalitzat.