Les dones, el 23% dels agents de Mossos al Pirineu: “Permet una gran possibilitat d’especialització”
El Pirineu és una molt bona destinació quan una dona decideix fer-se mosso d’esquadra, amb un entorn que permet uneixes possibilitats d’especialització i de creixement molt gran. Actualment, el 23% dels agents d’aquesta regió policial són dones i, segons les dades revelades ahir, el nivell de presència femenina al cos a Catalunya és el més alt de la història, amb un 24,91%.
Nuria Garcia Oliver, policia des de 2011 i, des de l’octubre passat de la Unitat Regional de Medi Ambient (UMA) de l’Alt Pirineu i Aran, amb seu a la comissaria de la Seu, i Neus Juvillà Vidal, que va entrar al cos el 2006 i des del 2021 s’encarrega del Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) de l’Alta Ribagorça i Val d’Aran, amb seu a al Pont de Suert; expliquen que “al Pirineu no som un número, som la Neus i la Nuria. A l’arribar a un poble, els veïns ja saben qui som. Això agrada”.
Juvillà explica que els GAV han estat unitats identificades sempre com més femenines, però que cada vegada són més els homes que opten per estar-hi. “S’agraeix perquè el treball en equip és molt important i els punts de vista diferents també són necessaris”, admet, i afegeix que “el més important sempre és el grau d’empatia i de proximitat cap a la persona que tens davant, que ha patit molt”.
La falta de referents és un dels punts que més destaquen les dos professionals. La Nuria és la primera i única dona en l’UMA del Pirineu. “Jo tinc els meus dins del cos, que em donen tranquil·litat i m’hi fixo, però necessitem ser més”, insisteix. Interior està fent un gran esforç per feminitzar els cossos d’emergència i de seguretat, amb una reserva de places per a dones, una estratègia que tant una com l’altra veuen com a “necessària” per “redreçar a poc a poc aquesta tendència històrica”.