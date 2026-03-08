TRADICIONS
La Passió emociona a Cervera
La primera funció de la temporada estrena millores tècniques perquè l’escena de la Resurrecció guanyi espectacularitat. Davant 400 espectadors, i hi ha centenars de reserves per als propers dies
Uns 400 espectadors van gaudir ahir de la primera funció de la temporada de la Passió de Cervera, que aquest any oferirà cinc representacions més els dies 14, 21 i 28 de març i el 3 i 11 d’abril, totes en horari de tarda. Segons el president del Patronat de la Passió, Xavier Cañabate, “la primera funció ha estat la més fluixa de públic, com és habitual, però estem contents perquè ja tenim moltes reserves i per a les pròximes funcions hi ha entre 500 i 600 entrades venudes, sis autocars només per a la setmana que ve”. Cañabate també va destacar que “hem incrementat els grups que aposten pel pack turístic” i complementen l’espectacle amb visites a la ciutat.
Mariona Dalmases, una de les cinc persones al capdavant de la direcció, va explicar que “la principal novetat de la temporada és que s’ha reforçat l’espectacularitat de l’obra, concretament en l’escena de la Resurrecció, amb més fum i un nou efecte de llum”. Així mateix, s’han incorporat diferents millores tècniques i artístiques que consoliden el procés de modernització iniciat en els últims anys. S’ha intensificat l’ús de les noves tecnologies en la il·luminació, reforçant l’atmosfera visual i l’impacte escènic en diferents moments clau de la representació. Dalmases també va destacar que “hem potenciat la part més emotiva”, amb un curs als actors “per poder transmetre millor l’emoció de cada escena”.
A nivell d’elenc, hi ha una renovació progressiva amb la incorporació de nous actors i actrius, que contribueixen al relleu generacional. En aquest context, aquest any es va fer una crida a nens menors de 10 anys que va tenir molt bona resposta i “hem aconseguit doblar-ne el nombre, una cosa que també garanteix el futur de la Passió”, va dir Dalmases. En l’espectacle participen unes 200 persones, entre actors, figurants i tècnics. Val a destacar que l’elenc de figurants que compon el poble és molt nombrós.
Amb més de 500 anys d’història documentada, la Passió de Cervera està considerada la representació més antiga d’Europa, amb orígens que es remunten a l’any 1477, i està declarada Tresor de Patrimoni Cultural i Immaterial de Catalunya.
Les entrades costen 23 euros i 19 per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Jove, famílies nombroses o persones amb discapacitat. Per als nens menors de 12 anys, el preu és de 8 euros. Es poden adquirir a la pàgina web www.lapassiodecervera.com. També s’ofereixen packs turístics.