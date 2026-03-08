CULTURA
Presentació de ‘L’arbre no humà’ a l’Arborètum
L’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida va acollir ahir la presentació del llibre L’arbre no humà i no natural que s’autoclona, trenca murs, devora residus, s’escapa, fa pudor i creix amb rapidesa, publicat el 2024 per Areej Ash Foundation i Al-Wah’at. Hi van intervenir Ailo Ribas, autora del llibre juntament amb Areej Ashhab; Christian Alonso, comissari de l’exposició Plantes migrants; Silvina Sánchez, responsable de Silvinaction.cat, i Alejandro Juárez, director de l’Arborètum.