SUCCESSOS
Segueix el rastreig a Llinars
Els equips de rescat busquen al mar al desaparegut divendres. Bussejadors dels Bombers s’incorporen al dispositiu
Els equips d’emergències, amb efectius dels Bombers, els Mossos i la Policia Local de Llinars del Vallès van ampliar ahir fins al mar els treballs de rastreig de l’home el cotxe del qual va ser arrossegat divendres pel corrent d’una riera.
L’àrea de recerca es va ampliar així fins una zona de gairebé 40 quilòmetres de longitud i s’incorporaven a les tasques de rastreig un equip de bussejadors dels Bombers de Barcelona.
Estava previst que els treballs de recerca es mantinguessin durant la passada nit, tot i que amb menys efectius que durant la jornada.
El temporal va persistir durant dissabte a bona part de la península Ibèrica, encara que amb menys intensitat que divendres. Les previsions apunten que fins al migdia d’avui puguin donar-se precipitacions de fins a 60 l/m2 i que en algunes zones els xàfecs puguin anar acompanyats de tempestes.
A Catalunya, on el nivell dels rius Ter i Muga continuava “molt alt” en alguns punts, les pluges més intenses es preveuen per a l’àrea de Tarragona, també amb fins a 60 l/m2 en dotze hores. A la depressió central podrien donar-se pluges de fins a 15 l/m2 en una hora i al litoral, de fins a 20.
Els efectius de rescat van suspendre ahir a la nit la recerca d’una dona de 56 anys que va caure al riu Silvestre a San Martín del Rey Aurelio (Astúries) per reprendre-la avui a trenc d’alba.
En el rastreig d’ahir van participar mig centenar d’efectius que van pentinar les zones de La Piñera, a la Hueria de Carrocera, el riu Silvestre fins a l’entroncament amb el riu Nalón i des d’aquest punt fins a la localitat de Lada, a la zona central de la comunitat.