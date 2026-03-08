8
Sindicalisme amb veu de dona: les dirigents guanyen pes i assumeixen responsabilitats de gestió, coordinació i representació
En les estructures de les principals organitzacions laborals de Lleida. La presència femenina es va consolidant anys després de referents històrics com Dolors Piera i Hortènsia Alonso
A les seus d’UGT Terres de Lleida i CCOO Terres de Lleida, bona part de les responsabilitats d’organització, coordinació i gestió sindical recauen avui en dones. Des de les secretaries territorials fins a les àrees sectorials, la presència femenina s’ha consolidat com una realitat dins de les estructures d’ambdós sindicats a la província.
A UGT Terres de Lleida, l’organització està encapçalada per Joana Mor, secretària general del sindicat al territori. Al seu costat, Sònia Latorre assumeix la Secretaria de Dona i Polítiques d’Igualtat, una àrea centrada a impulsar mesures contra la bretxa salarial, promoure la igualtat laboral i reforçar les polítiques de conciliació. Les federacions sectorials també compten amb lideratge femení. Bea Bonilla és la secretària general d’UGT Serveis Públics de les Terres de Lleida, federació que agrupa a treballadors de l’administració pública, sanitat i educació. Per la seua part, Carme Valls dirigeix UGT FeSMC de les Terres de Lleida, que representa treballadors de sectors com el comerç, l’hostaleria, les assegurances i les oficines.
Una situació similar s’observa a CCOO Terres de Lleida, on diverses dones ocupen responsabilitats destacades dins de l’estructura territorial del sindicat. Cristina Pena exerceix com a secretària d’Organització, Comunicació, Polítiques Socials i Salut Laboral, una àrea clau per a la coordinació interna del sindicat i la gestió de la seua activitat al territori. En l’àmbit de les polítiques d’igualtat i la relació amb la societat civil, Imma Romeo és la secretària de Dones, Moviments Socials, Cooperació i Diversitat, encarregada d’impulsar iniciatives vinculades a la igualtat i a la participació sindical en els moviments socials.
Les àrees sectorials del sindicat també estan coordinades per dones. Raquel Collado és la coordinadora de l’àrea de Serveis, mentre que Rosa Montané coordina l’àrea de Serveis Públics. En l’àmbit industrial, Elisabet Pérez ocupa la coordinació de l’àrea. L’àrea de Pensionistes està dirigida per Carme Besora, que també assumeix la responsabilitat transversal de la formació sindical, adscrita a la Secretaria General.
Recorregut històric
La participació de les dones en el sindicalisme lleidatà té antecedents que es remunten a començaments del segle XX. Un dels noms més destacats és el de Dolors Piera, nascuda a Puigverd d’Agramunt el 1910, mestra i sindicalista vinculada a l’ensenyament. Durant la Segona República va ser una de les impulsores de la Federació d’Ensenyament d’UGT i va defensar la coeducació i la igualtat educativa. Durant la Guerra Civil va arribar a ser secretària general de la Unió de Dones de Catalunya i, després de la derrota republicana, es va exiliar continuant la seua activitat política i pedagògica a l’estranger. Dona nom al centre d’igualtat d’oportunitats i promoció de les dones de la UdL.
Ja en el període democràtic, una altra figura vinculada al sindicalisme i al feminisme a la ciutat va ser Hortènsia Alonso, treballadora social i activista nascuda a Lleida l’any 1953. Militant d’UGT, va destacar pel seu treball en polítiques socials i per la seua implicació en el moviment feminista local a través del Grup de Dones de Lleida.
A més, també va ser regidora de l’ajuntament de Lleida. Precisament, Paeria, Creu Roja i UdL organitzen cada any un memorial que porta el seu nom en el marc del 25-N.
Amb la legalització dels sindicats el 1977, l’afiliació femenina va començar a créixer de forma significativa en sectors amb forta presència, com l’educació, la sanitat, l’administració pública i el comerç. D’aquesta manera, l’augment de treballadores es va traslladar a les estructures sindicals, que ara compten amb més presència femenina que mai en els seus òrgans directius.