LLEURE
El turisme de la floració s’estén
La Granja d’Escarp i Seròs reben les primeres visites a rutes i celebracions amb els arbres florits com a protagonistes. Aquesta activitat té un impacte de més de 800.000 euros a Aitona
El turisme de la floració s’estén a Lleida. La Granja d’Escarp i Seròs es van sumar ahir a les visites guiades i les celebracions que tenen els arbres florits com a protagonistes i van rebre els primers visitants. Aitona, pionera d’aquesta activitat sota la marca Fruiturisme, estima que aquest flux de turistes genera un impacte econòmic de més de 800.000 euros al municipi.
L’estimació de l’ajuntament inclou els tiquets per a les visites guiades, el consum en l’hostaleria local i compres de productes locals, tant a la fira com en les cooperatives i empreses que participen en la iniciativa. Aitona espera rebre aquest cap de setmana milers de persones, al coincidir les activitats de la floració amb la fira agroalimentària Amb Molt de Gust, que obrirà fins al 22 de març i inclou vint expositors, dotze dels quals són productors d’aliments frescos i productes de proximitat.
Per la seua part, la Granja d’Escarp va celebrar ahir la Festa de la Floració. Uns 200 visitants van recórrer uns 16 quilòmetres del municipi per veure els camps plens d’arbres florits a bord d’un tren turístic. Durant la jornada van gaudir d’un vermut, un dinar popular i música en directe, i també hi va haver una excursió a l’Aiguabarreig Segre-Cinca.
A Seròs, un concert a la tarda al monestir d’Avinganya va estrenar la temporada de turisme de floració, sota la marca Florseròs. Va ser un recital de poemes amb música a càrrec de Maria Altadill, Carmen Becerra i Francesc Pla. Avui estan previstes les primeres visites guiades als arbres florits.