Cervera reivindica el llegat de les seues dones i les entitats feministes
La capital de la Segarra va culminar ahir les activitats del 8M amb la lectura del manifest institucional a càrrec dels regidors de la Paeria en el qual es va destacar “la tasca imprescindible del moviment feminista i de totes les entitats que l’integren”. El cap de setmana hi va haver una ruta guiada sobre la dona cerverina dins dels actes del Mil·lenari i un taller sobre el sòl pelvià amb la fisioterapeuta Mireia Grossman.