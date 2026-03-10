ESGLÉSIA
Tremp enalteix el paper del pare Manyanet en la Sagrada Família
Volen que la seua figura sigui reconeguda en la visita del papa Lleó XIV al temple
Coincidint amb la visita del papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona, on hi ha prevista la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el pròxim dia 10 de juny, el grup parroquial Manyanet de Tremp reivindica els orígens de l’ideòleg del temple, el pare Josep Manyanet i Vives (1833-1901). Xavier Boixados, del grup parroquial Manyanet, explica que és una figura que ha passat desapercebuda i que ara volen reivindicar-la com a peça fonamental per a la creació de la Sagrada Família. Per aquest motiu, celebraran cada 16 de maig, dia de la seua canonització, una festa amb les entitats.
Al Casal Manyanet de Tremp es mostra la carta que el 1869 li va enviar al bisbe de l’Urgell, Josep Caixal, explicant-li la idea d’aixecar un temple a Barcelona així com altres objectes que corroboren l’estreta relació amb l’arquitecte Antoni Gaudí. També reprodueix unes paraules de Joan Pau II en la seua visita a Barcelona, en les quals deia que “aquest temple es deu a la inspiració d’una ànima particularment sensible a tot el que és eclesiàstic com el pare Josep Manyanet i Vives”.
La mostra repassa amb imatges i documents la idea inicial de Manyanet de fer un temple a la visita de Joan Pau II el 1982. També es destaca l’amistat amb Gaudí. Es van conèixer personalment el 1883 i l’arquitecte el va considerar com “un sacerdot exemplar i el seu conseller, puntal, suport i inspiració constant en l’obra del temple”.
Entre els objectes que es conserven, hi ha una creu dissenyada i sufragada per l’arquitecte per al col·legi Sant Josep de Tremp.
Inspiració en l’Argenteria?
Diu la llegenda que Gaudí es va quedar corprès davant de la bellesa de la cascada d’Argenteria, al Baix Pallars, sent una inspiració per als seus dissenys de la façana del Naixement de la Sagrada Família. Altres fonts la relacionen amb la Pedrera. Encara que no hi ha fonts que ho corroborin amb dades objectives, Xavier Boixados indica que “podria ser que Gaudí visités el lloc durant una visita a Manyanet a Tremp o que el sacerdot li parlés dels paisatges del Pallars”. Recorda que la inspiració principal per al temple és la naturalesa.