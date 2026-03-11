FIRES
Macroreproducció de l’estació de Lleida als anys vuitanta en el saló Expo Tren
La 15a edició de Lleida Expo Tren exhibirà una gran reproducció de l’estació de Lleida en els anys 80, que es podrà veure per primera vegada públicament de la mà d’Amics del Tren en Miniatura de l’Ateneu Popular de Ponent. La recreació és el resultat de tres anys de treball per part de vuit aficionats lleidatans d’aquesta entitat, que serà present a la fira juntament amb l’Agrupació de Modelistes Ferroviaris T-Trak Nordeste. El saló tindrà lloc aquest cap de setmana als pavellons 4 i 5 de la Fira de Lleida amb un horari dissabte de 10.00 a 20.00 hores i diumenge, de 10.00 a 14.00 hores. Arriba al 15è aniversari amb més superfície d’exposició, expositors i activitats.
En total, comptarà amb 75 estands (quaranta de comercials i trenta-cinc de lúdics), 420 participants acreditats i 32 marques representades, segons va explicar ahir la regidora de Cultura, Pilar Bosch, durant la presentació, en què també van participar el vicepresident primer de la diputació de Lleida, Agustí Jiménez, i la directora dels serveis territorials de Cultura, Montse Parra.
Per la seua part, Raül Valls, l’organitzador del saló, va destacar que gairebé es duplica la superfície del saló, la qual cosa permetrà recuperar el circuit indoor, amb una trobada de modelisme ferroviari tripulat.