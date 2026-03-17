Alerten de trucades fraudulentes que suplanten companyies de llum i gas
Els ciberdelinqüents es fan passar per suposats gestors de les comercialitzadores amb l’excusa d’actualitzar la tarifa o aplicar un descompte
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat una campanya de trucades fraudulentes que suplanten companyies energètiques com Endesa, Factor Energia o Naturgy.
Els ciberdelinqüents es fan passar per suposats gestors de les comercialitzadores amb l’excusa d’actualitzar la tarifa o aplicar un descompte a la factura de la llum o del gas. L’objectiu és obtenir la validació de l’usuari per cancel·lar el contracte vigent i activar un nou servei a una altra companyia de forma fraudulenta.
Insten a desconfiar de trucades amb un to d’urgència i contactar amb la companyia abans.