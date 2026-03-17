Aspid va atendre 3.000 usuaris l’any passat, un 13,5% més que el 2024
Tres de cada deu, persones amb discapacitat
L’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics (Aspid) de Lleida va atendre el 2025 un total de 3.018 usuaris, una xifra que suposa un increment del 13,5% respecte a les 2.660 persones que van requerir els seus serveis l’any 2024. Del total de beneficiaris, un 31% van ser persones amb discapacitat, un 17% persones grans, un 15% persones en risc d’exclusió sociolaboral, un 11% nens i joves, i un 9% famílies. El 17% restant correspon a altres col·lectius.
Un dels motius pels quals l’entitat va augmentar l’últim any la xifra d’atesos s’atribueix a la posada en marxa del Punt Òmnia Balaguer, que va reunir un total de 285 persones de diferents col·lectius socials en una sèrie de tallers relacionats amb les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i l’alfabetització digital.
Principals línies de treball
Aspid apunta que, entre les principals línies de treball desenvolupades durant el 2025 passat, destaquen les actuacions per avançar en matèria d’accessibilitat en l’entorn. D’aquesta manera, es van portar a terme fins a set formacions que van reunir professionals i tècnics de l’Administració Pública de diferents institucions locals. La majoria van estar centrades en la difusió del nou Decret d’Accessibilitat i l’Atenció a les Persones amb Discapacitat, i van comptar amb més de 120 participants. Paral·lelament, destaca la tasca d’assessorament a ajuntaments –com el de la Vall de Boí– per a la correcta aplicació de l’accessibilitat en els seus municipis. Així mateix, l’entitat destaca les seues accions reivindicatives, com el test sobre transport públic i mobilitat accessible a Lleida el desembre de l’any passat.