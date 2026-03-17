CIÈNCIA
Investigadors de l’IRBLleida i padrins, en format pòdcast
‘S-àvies’, un nou projecte divulgatiu amb sis episodis sobre salut i medicina
L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) va publicar ahir el primer episodi del seu nou projecte de divulgació científica titulat S-àvies a l’IRBLleida. Es tracta d’una sèrie de sis videopòdcasts, produïts per Lleida Televisió i conduïts per Mariví Chacón, en la qual el personal investigador de la institució i persones grans veïnes de la demarcació conversen sobre qüestions de salut i medicina. L’objectiu és fomentar el diàleg entre generacions, la memòria de qui ha viscut altres temps i el paper fonamental de la investigació biomèdica per comprendre les malalties.
Viure amb càncer de mama
Al primer capítol, la científica Anabel Sorolla i Lola Yepes, resident del Centre Geriàtric Lleida, aborden el càncer de mama. Yepes comparteix el record de quan la seua cunyada va patir aquesta malaltia fa anys, en una època en què el càncer se solia viure en silenci i tot just se’n parlava entre familiars. A partir del seu relat personal, el programa reflexiona sobre com ha canviat la manera d’entendre i afrontar un diagnòstic oncològic . Abans, expliquen en l’episodi, estava marcat per la por, l’estigma i la falta d’informació. Actualment, en canvi, la investigació científica ha permès avançar en el diagnòstic, els tractaments i la supervivència dels pacients.
Val a dir que el pòdcast S-àvies a l’IRBLleida compta amb la col·laboració del Centre Geriàtric, Centre de Dia-Residència Parc del Segre, el Col·legi Oficial d’Infermeria de Lleida i altres centres residencials de Ponent.
Dolor i ictus, alguns dels temes
La resta d’episodis, que es podran consultar al canal de YouTube i Spotify de l’IRBLleida, així com al web de Lleida Televisió, abordaran qüestions com el dolor, l’ictus o l’envelliment saludable. La resta d’investigadors que participaran en els diàlegs són Manel Pérez, Alberto Martínez, Montse Gea, Jordi de Batlle i Judith Roca, especialistes en diferents departaments de l’entitat. Aquest projecte compta amb el finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt) del ministeri de Ciència i Innovació.