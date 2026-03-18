ESTUDI
Arròs modificat genèticament per fer-lo més resistent al canvi climàtic
Un equip d’investigadors d’Agrotecnio i la Universitat de Lleida (UdL) s’encarrega d’estudiar els últims avenços en tecnologies d’edició del genoma dels cultius amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment, la resistència a l’estrès ambiental i la qualitat nutricional. Un dels seus articles científics més recents gira al voltant de l’arròs i, sota el títol Genome Editing in Rice: Towards Climate-Resilient and Nutrient-Rich Crops, ha estat publicat a la revista especialitzada i referent al sector Trends in Plant Science.
L’arròs, expliquen els investigadors, alimenta més de la meitat de la població mundial. Tanmateix, aconseguir augmentar-ne el rendiment prou ràpid com per arribar a alimentar més de cinc mil milions de persones més el 2050 serà cada vegada més difícil, a mesura que els sòls es degraden i el clima es torna més càlid.
Aquest estudi demostra que les eines de modificació genètica d’última generació milloren el rendiment i la qualitat de l’arròs. Tanmateix, els autors conclouen que en les seues aplicacions comercials, aquests avenços encara s’enfronten a reptes tècnics i regulatoris, com la manca d’estàndards a nivell internacional.