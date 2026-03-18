Castell del Remei estrena la Festa de la Biodiversitat, pionera a Catalunya
Amb la col·laboració d’uns 40 rurals
El Castell del Remei acollirà diumenge vinent la primera Festa de la Biodiversitat, una iniciativa pionera a Catalunya pensada per atansar la naturalesa i l’educació ambiental al públic familiar. La jornada, de caràcter gratuït i oberta a tots els públics, la impulsa la Fundació Castell del Remei i el cos d’Agents Rurals, amb la col·laboració de l’ajuntament de Penelles, l’IEI i el consell de la Noguera.
La presidenta de la fundació, Mireia González Antó, va destacar que la biodiversitat constitueix un dels eixos centrals de la finca històrica i va defensar l’educació com a eina essencial per conscienciar sobre la preservació de l’entorn. En la mateixa línia, va recordar l’estreta col·laboració que mantenen amb els Agents Rurals i les diferents actuacions ambientals impulsades al recinte per afavorir la conservació d’espècies i hàbitats.
Per la seua part, l’alcalde de Penelles, Eloi Bergós, va valorar positivament que una proposta nova a nivell de país se celebri en un espai emblemàtic del territori i va remarcar la bona acollida que ha tingut l’activitat entre els centres escolars de la zona.
Des del cos d’Agents Rurals, l’agent Silvia Molero va explicar que la festa s’emmarca en el programa EduCAR, orientat a la sensibilització ambiental i a donar a conèixer la tasca que desenvolupa el cos en la protecció de la naturalesa. La programació arrancarà a dos quarts de deu del matí amb l’exhibició de mitjans operatius, entre els quals un helicòpter. També hi haurà tallers sobre rapinyaires, rastres de fauna, així com una exhibició canina i l’espectacle final Bunji, la petita coala. Hi participaran una quarantena d’agents rurals de la demarcació.