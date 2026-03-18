Vídeos amb IA a YouTube: el 75% de publicacions de metges sobre envelliment no declaren l'origen amb intel·ligència artificial
Verificat analitza un miler de vídeos que acumulen 54 milions de visualitzacions i més de mig milió de seguidors sense complir la normativa
Tres de cada quatre vídeos de metges especialistes en envelliment publicats a YouTube que ha revisat la plataforma de comprovació de fets Verificat han estat generats amb intel·ligència artificial sense indicar-ho, tot i que les normes de la xarxa audiovisual ho exigeixen. L'organització catalana ha examinat 962 audiovisuals d'aquest tipus que sumen 54 milions de visualitzacions i més de mig milió de seguidors, tots ells amb perfils creats fa menys d'un any.
Els canals analitzats mostren persones simulades amb bata blanca que es presenten com a doctors experts en salut i comparteixen suposats consells per prevenir malalties relacionades amb l'edat. Verificat ha traslladat la investigació a YouTube per demanar mesures davant d'aquests continguts, però després de set dies no ha rebut cap resposta oficial i només un dels canals ha deixat de ser accessible, segons informa l'entitat de comprovació.
La Llei de Serveis Digitals de la Unió Europea obliga tots els proveïdors de grans plataformes a "identificar, analitzar i avaluar diligentment qualsevol risc sistèmic" relacionat amb la salut pública. La normativa també assenyala que cal examinar les conseqüències negatives greus que aquestes publicacions poden provocar en el benestar físic i mental dels usuaris.
Consells mèdics no verificats sobre malalties de l'envelliment
Els 962 vídeos revisats ofereixen recomanacions sobre dieta i hàbits de vida per prevenir o tractar patologies com la sarcopènia, l'artrosi, la impotència o les malalties cardiovasculars. Les falses doctores generades amb IA es presenten majoritàriament com a uròlogues i expertes en sexualitat, mentre que els personatges masculins parlen de salut cerebral i prevenció de múltiples afeccions.
Els continguts més vistos tracten sobre remeis per mantenir sans els ronyons, evitar la pèrdua de memòria i la demència, les malalties cardíaques o la diabetis. YouTube disposa de polítiques contra la desinformació mèdica que prohibeixen contingut que promou informació contradictòria amb les guies de les autoritats sanitàries en prevenció o tractament de malalties específiques, incloent la promoció de substàncies danyoses o pràctiques no aprovades.
Vulneració de la regulació professional mèdica
Gustavo Tolchinsky, coordinador del programa Web Mèdica Acreditada del Col·legi de Metges de Barcelona i vicepresident de la Comissió de Deontologia, recorda que "fer de metge és una professió regulada". Els col·legis professionals garanteixen una identificació unívoca de cada professional amb nom i número de col·legiat únic, detall absent en tots els canals analitzats.
Tolchinsky afegeix que l'exercici professional implica també una divulgació a les xarxes dins d'uns criteris regulats, amb iniciatives com Web Mèdica Acreditada o el decàleg del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya. Respecte als comptes de falsos metges creats amb intel·ligència artificial, assenyala que els vídeos barregen obvietats amb falsedats, "la qual cosa és un perill". El professional recomana: "Si veus qualsevol cosa a les xarxes, comenta amb el metge de capçalera o l'especialista perquè contrasti si és real o no".
Obligacions de les plataformes segons la normativa europea
Tots els serveis en línia que operen a la Unió Europea estan obligats a complir amb la Llei de Serveis Digitals, un marc normatiu que exigeix que les plataformes minimitzin els riscos d'exposar els ciutadans a continguts il·legals i perjudicials. L'article 34 estableix que els proveïdors de grans plataformes online han d'identificar qualsevol efecte negatiu real o previsible relacionat amb la salut pública.
Un informe del Consell Europeu de Serveis Digitals del novembre de 2025 reconeix que existeixen "riscos sistèmics per a la salut pública derivats" de la difusió massiva de desinformació a les xarxes socials. El document menciona les vacunes, afirmacions enganyoses sobre substàncies i pràctiques potencialment nocives, la gamificació de tendències virals perjudicials o malalties greus com l'Ebola, el VIH/sida o la diabetis.
L'informe de Google d'avaluació de riscos sistèmics en el marc de la Llei de Serveis Digitals de 2025 posa com a exemple de desinformació vídeos enganyosos a YouTube, comportaments fraudulents com l'ús de deepfakes o informació mèdica enganyosa. La companyia assegura que pren "mesures per evitar la difusió d'aquest tipus de contingut a gran escala".