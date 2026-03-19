CIÈNCIA
Un jove investigador de Cervera, entre els becats de la Fundació La Caixa
La Fundació La Caixa va concedir ahir 100 beques de doctorat i postdoctorat per desenvolupar projectes d’investigació a Espanya i Portugal, dins dels programes INPhINIT i Junior Leader, amb l’objectiu d’atreure i retenir talent jove en aquests dos països. Entre els beneficiaris d’aquesta edició figura el lleidatà Arnau Noguera, natural de Cervera, que ha obtingut una beca de doctorat en Bioinformàtica. Graduat en Genètica i amb un màster en Bioinformàtica per a les Ciències de la Salut, actualment desenvolupa la seua investigació al Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). El seu treball se centra en l’anàlisi dels elements genètics mòbils presents en el microbioma intestinal per comprendre millor el seu paper en el desenvolupament de malalties associades al microbioma i poder explorar els seus possibles usos com a eines destinades a la teràpia. En total, la Fundació destinarà més de 22 milions d’euros a aquesta convocatòria.
Les beques inclouen no només finançament, sinó també programes de formació orientats al desenvolupament professional dels cent investigadors seleccionats, els quals procedeixen de vint-i-cinc països i portaran a terme els seus projectes en més de setanta universitats i centres d’investigació d’Espanya i Portugal.