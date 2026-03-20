El Museu de Lleida encara el seu futur
Presenta davant del Patronat i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el seu pla estratègic fins al 2030. El departament preveu destinar en els pressupostos 1,6 M€ per a la pinacoteca
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, va presidir ahir la reunió del Patronat del Museu de Lleida –després de set anys des del darrer plenari presencial–, en la qual es va presentar el nou pla estratègic de l’equipament amb l’horitzó posat en el 2030. “Si tot va bé”, va anunciar Hernández, el departament té previst incrementar en uns 300.000 euros, fins als 1.600.000, el pressupost que destina a la pinacoteca, que suposa més d’un 50% del total.
El plenari va reunir representants de les administracions i institucions involucrades en el Museu de Lleida: la Paeria, el consell comarcal del Segrià, la Diputació, i la Generalitat, a més del bisbat de Lleida i la Universitat de Lleida (UdL). La directora de la pinacoteca, Clara Arbués, va destacar com a “projecte insígnia” d’aquest pla estratègic a cinc anys vista “la millora de l’exposició permanent que, amb els anys, ha quedat envellida”, va assegurar. “Hem de millorar-ne els continguts, a part de la museografia, que considerem que ha caducat.” Per a això, s’hauran d’incorporar novetats tecnològiques que transformin uns 7.500 metres quadrats d’exposició. “És un projecte a llarg termini, hi ha molt treball per fer en els propers anys”, va valorar Arbués.
Renovació infraestructural
Paral·lelament, el projecte contempla una renovació de la infraestructura de la pinacoteca. “L’edifici ja té 20 anys i s’ha de començar a renovar, començant per l’obsolescència de la climatització, una qüestió molt rellevant per a qualsevol museu”, va explicar Arbués. A més, cal incorporar nou personal tècnic i la directora va subratllar que “s’ha de disposar d’un arqueòleg en plantilla, ja que tenim unes col·leccions arqueològiques molt importants”.
Un altre dels objectius del pla és prioritzar “la programació estable, que no sigui erràtica, i que se centri en col·leccions tant d’art com d’arqueologia de manera equilibrada”, va indicar. Pel que fa a la política d’adquisicions, en aquesta nova etapa se centrarà en peces procedents de la ciutat de Lleida i els jaciments ibèrics.
Per la seua part, la consellera Hernández va valorar que “és important que els museus catalans plantegin i treballin en la seua visió estratègica. Han de disposar d’un full de ruta en el qual fixin quines són les seues prioritats i futures línies d’acció”. La reunió també va servir per donar la benvinguda als nous patrons del Museu: el bisbe de Lleida, Daniel Palau, i la catedràtica d’Història de la UdL Natàlia Alonso. Sobre aquesta última, la consellera va destacar que “la seua incorporació reforçarà el vessant arqueològic”.
“És habitual que els museus es neguin a cedir certes obres”
Preguntada per la negativa del Museu de Lleida a cedir cinc taules de Sixena al Govern aragonès per a una mostra temporal, la consellera Hernández va defensar la decisió. “Són peces que formen part de l’exposició permanent de la pinacoteca lleidatana, una de les quals, fins i tot, està en dipòsit del Museu Nacional d’Art de Catalunya”, va explicar. “Els directors han considerat que el préstec no era oportú perquè desposseiria l’exposició permanent, un motiu habitual”, va afegir.