A favor o en contra de les terrasses lliures de fum?
El departament de Salut celebra el projecte de llei estatal per prohibir fumar a l’exterior de bars i restaurants pels riscos que suposa
El Govern central planteja prohibir el consum del tabac a les terrasses, així com en platges, piscines d’ús col·lectiu, instal·lacions esportives i parcs estatals. El projecte de la nova llei antitabac va ser aprovat la passada setmana en el consell de ministres i serà remès al Congrés per a la seua votació.
Maria Sánchez és una de les persones que es posiciona a favor d'aquest nou projecte de llei: “Estic d’acord amb la prohibició, sobretot per l’exposició que implica per als col·lectius vulnerables, com menors, embarassades o malalts. Però també per als que no ho són. Malgrat la dispersió del fum a l’aire lliure, les partícules romanen. A mi m’incomoda estar menjant i que m’arribi l’olor o el fum del tabac. Potser es podrien habilitar espais o divisions per a aquells que vulguin fumar lliurement”.
Tot i això, hi ha gent que està en contra d'aquesta nova normativa, com és el cas de l'Ares Belart:“No sabia que el Govern volia prohibir fumar a les terrasses dels bars i restaurants. No hi estic gens d’acord. Estem parlant d’espais a l’aire lliure, en els quals cada persona hauria de poder decidir si fuma o no. Opino que en lloc de prohibir totalment fumar a les terrasses dels establiments, potser caldria trobar una manera de respectar tant els fumadors com les persones que no
fumen”.