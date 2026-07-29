PATRIMONI
L’IEI rep un dels primers llibres que van ser impresos a Lleida
Una obra del segle XV sobre filosofia donada per la família de Ramon Areny
L’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) va incorporar ahir a la seua biblioteca un tresor: un incunable, una obra anterior al 1500, Philosophia pauperum, sive Isagoge in Aristotelis Physicam, de caelo et mundo, de generatione et corruptione, de meteoris et de anima. Impresa a Lleida pel tipògraf Enric Botel al voltant de l’any 1485, l’obra escrita en llatí es va atribuir històricament a Albert el Gran i es va destinar a estudiants i professors de l’antic Estudi General.
L’exemplar que passarà a formar part del Servei de Patrimoni, Bibliogràfic i Documental de l’IEI és “el més antic que hi haurà a la biblioteca de l’IEI”, segons va confirmar la responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l’IEI, Sílvia Farrús.
L’obra va ser donada per Maria Àngels i Àngel Boixareu Carrera, renebots del bibliòfil Ramon Areny que també van cedir els drets d’explotació per facilitar l’estudi, la divulgació i l’accés públic.
El llegat d’Areny, cedit el 1968, està format per uns 4.000 volums originalment i compta ja amb més de 5.500, sent així un referent per a l’estudi de la bibliografia i la història de la impremta de la ciutat.
A l’acte de cessió de l’incunable van assistir el president de la Diputació i de l’IEI, Joan Talarn; els renebots d’Areny; Estefania Rufach, vicepresidenta de l’IEI; i Sílvia Farrús.
Talarn va mostrar un profund agraïment a la família Boixareu per la cessió dels documents. Va subratllar que “s’explica una part molt important de la història del nostre territori i de com es va implantar la impremta”. També va recordar la importància de la tasca que va fer Ramon Areny com a bibliòfil, recuperant i guardant llibres. A més, va explicar que l’obra es digitalitzarà.
Per la seua part, Àngel Boixareu, en representació de la família, va agrair a l’IEI i a la Diputació el seu treball de conservació del Llegat Areny des de l’any 1968. Així mateix, va dir que “el nostre besoncle va dedicar el seu patrimoni a guardar tot el que s’havia imprès a Lleida”.
Farrús va explicar que, encara que no es pot determinar exactament l’any de l’incunable, les seues característiques permeten situar-lo prop del 1485.