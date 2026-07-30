Estrella Damm programa tres concerts a Lleida i Andorra en el marc del seu 150 aniversari
Forma part delcicle musical 'Directes Estrella Damm 150'
Per celebrar el seu 150 aniversari, Estrella Damm ha impulsat el cicle musical Directes Estrella Damm 150, amb el qual ha programat un total de 45 concerts de 45 artistes en 45 sales de Catalunya, les illes Balears, Castelló i Andorra.
El cicle arrancarà el 18 de setembre amb tres propostes. La banda formada a Barcelona Ketecalles, amb orígens a Xile, Veneçuela, l’Argentina i Espanya, actuarà a Unnic Andorra (21.30). El mateix dia estan previstos els concerts de Joe Crepúsculo al Club Mutante de Palma de Mallorca, i el de Juls a la sala Liverpool de Bedisco, a Molins de Rei.
Paral·lelament, Ponent acollirà uns altres dos recitals. El 16 d’octubre (23.00), la banda lleidatana La Niña Paracaídas presentarà el seu segon LP, Punto de partido, a la sala Slàvia de les Borges Blanques.
L’endemà (19.30 hores) està previst el directe d’Aurelio Morata a la sala Nuba de Lleida. Així mateix, el projecte lleidatà El Petit de Cal Eril presentarà el 26 de setembre (21.00 hores) el seu nou disc a Es Claustre de Maó, i Sexenni actuarà el 2 d’octubre (23.30 hores) a la sala RedStar de Valls.